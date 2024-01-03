«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.75.

«Реал» Мадрид и «Мальорка» сойдутся в 19-м туре испанской Примеры. Гости давно не проигрывали. Впрочем, думаю, «сливочным» удастся прервать эту серию соперника.

«Реал» после последнего тура сумел-таки опередить «Жирону» в таблице Ла Лиги. Впрочем, помогла ничья соперника. Сами же мадридцы выступают очень уверенно и почти только выигрывают. Единственные очки они недавно потеряли в игре с «Бетисом» (1:1).

В большинстве матчей «Реал» ещё и успешен в атаке, много забивает. Клуб, например, разгромил «Кадис» (3:0) и «Вильярреал» (4:1). Очень стабильно выступают «сливочные», даже несмотря на приличное количество травмированных. Так что неудивительно, что пару дней назад тренер Карло Анчелотти продлил контракт с коллективом.

«Мальорка» в последних турах тоже смотрелась достаточно неплохо – давно не проигрывала. В пяти матчах клуб трижды сыграл вничью и два раза победил. Правда, почти все эти игры у него были с нижестоящими соперниками.

Единственная важная игра у коллектива была с «Осасуной», идущей на несколько позиций выше, – 3:2. Сама же «Мальорка» в турнире идет на 14-м месте и отстаёт от противников из середины таблицы на пять и более очков.

Не думаю, что «Реал» тут потеряет очки. Клуб выступает очень хорошо, даже не имея в составе нескольких игроков основы. А «Мальорка» в последнее время добивалась успеха в играх с соперниками, идущими только низко в таблице. Сейчас же у гостей шансов нет, я уверен», — сказал Мостовой.