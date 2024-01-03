Эмиль Руусувуори — Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Гонконге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Гонконге Эмиль Руусувуори – Карен Хачанов.

Ставка: победа Хачанова за 1.61.

«В Гонконге на мужском теннисном турнире категории ATP 250 на харде наш Карен Хачанов в матче второго круга встретится с финном Эмилем Руусувуори.

24-летний финский теннисист уже достаточно опытный профессионал и сейчас занимает 69-е место в мировом рейтинге. Здесь в первом раунде он не без труда обыграл Бенжамена Бонзи – 6:7, 6:2, 6:1. За последний год он провёл на харде 32 матча и выиграл 17 из них.

27-летний Карен Хачанов в прошлом сезоне значительно приблизился к тем позициям, на которые он и его поклонники могут рассчитывать, – к элите мирового тенниса. Сейчас Карен 15-й в рейтинге, а здесь он посеян под вторым номером и первый круг пропускал. На харде же в 2023 году он провёл 37 матчей и победил 24 раза.

С финном Хачанов встречался дважды. В 2021 году он обыграл его (6:2, 7:5), а в 2022 был сильнее (7:6, 6:3). Оба раза это было на харде.

Сейчас наш теннисист тоже победит. Просто потому что он явно сильнее», — сказала Петрова.