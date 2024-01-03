Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Андрей Рублёв – Лиам Броэди: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Гонконге

Андрей Рублёв – Лиам Броэди: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Гонконге
Аудио-версия:
Комментарии

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Гонконге Андрей Рублёв – Лиам Броэди.

Ставка: победа Рублёва в двух сетах за 1.25.

«В Гонконге на представительном мужском теннисном турнире ATP-250, который проходит на харде, россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Великобритании Лиамом Броэди.

Опытный 29-летний британец — достаточно опасный соперник. Да, в последнее время он нечасто играл на харде, но выиграл на этом покрытии три поединка из пяти проведённых. Уже здесь в первом раунде он обыграл Педро Качина из Аргентины, и сделал это очень уверенно – 6:4, 6:0.

Андрей Рублёв за прошлый год полностью утвердился в статусе топ-игрока. Сейчас он занимает пятое место в мировом рейтинге, а его оппонент по первому официальному матчу в 2024 году стоит там на 109-й строчке. Сам Рублёв в прошлом сезоне провёл на харде 50 матчей, а выиграл только 30 из них. С британцем Броэди он не встречался ни разу.

Гонконг. 2-й круг
04 января 2024, четверг. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Лиам Броэди
108
Великобритания
Лиам Броэди
Л. Броэди

Конечно, россиянин — явный фаворит. Он должен побеждать в этом матче. Весь вопрос только в том, в двух или в трёх сетах. Учитывая, что это старт сезона, Андрей может долго запрягать, но вряд ли отдаст хотя бы одну партию. Он выиграет в двух сетах», — сказала Петрова.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android