«Реал» — «Мальорка»: когда матч Примеры, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

3 января состоится матч 19-го тура Ла Лиги «Реал» — «Мальорка». Начало игры — в 21:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.23. Шансы «островитян» оценили в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.04. Гол «киноварных» доступен с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

«Сливочные» возглавляют турнирную таблицу первенства страны, имея в активе 45 очков. Ровно столько же у располагающейся на второй строчке «Жироны», но у мадридского клуба лучше разница забитых и пропущенных мячей. Подопечные Анчелотти выиграли 14 из 18 встреч, забив 39 мячей, а пропустив 11.

«Мальорка» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 18 очков. Команда опережает зону вылета на пять очков. В текущем сезоне «киноварные» одержали всего три победы в 18 встречах. При этом «островитяне» завершили девять игр вничью.