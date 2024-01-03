«Жирона» — «Атлетико»: когда матч чемпионата Испании, время начала, прогнозы и ставки

3 января состоится матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико». Начало — в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.67. Успех мадридцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.70.

Букмекеры считают, что игра «Жирона» — «Атлетико» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

«Жирона» находится на втором месте в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков. Клуб выиграл 14 из 18 встреч, а три завершил вничью. Стоит отметить, что дома бело-красные провели девять игр, в которых одержали семь побед. Лучший бомбардир клуба Артём Довбик забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в Примере.

«Атлетико» в минувшем туре Примеры дома обыграл «Севилью» (1:0). Победа досталась подопечным Диего Симеоне с большим трудом. Маркос Льоренте открыл счёт в начале второго тайма, но удаление защитника поставило «матрасников» в сложное положение, однако они справились.

В последних пяти встречах в Примере «Атлетико» выступил слабо. Клуб победил «Альмерию» (2:1) и «Севилью» (1:0), а матч с «Хетафе» он завершил вничью (3:3). «Барселоне» (0:1) и «Атлетику» (0:2) мадридцы уступили. «Матрасники» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в актив 38 очков.