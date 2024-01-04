«Севилья» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» за 2.40.

«Севилья» и «Атлетик» сойдутся в 19-м туре чемпионата Испании. Ещё пару лет назад это была бы равная игра и мои симпатии, вероятно, были бы на стороне севильцев. Однако сейчас ситуация другая. Скорее всего, три очка добудет клуб из Бильбао.

«Севилья» всё ещё находится в кризисе. Команда часто проигрывает и идёт низко в таблице. В трёх из четырёх туров красно-белые уступали – 0:1 от «Мальорки», 0:3 от «Хетафе» и 0:1 от «Атлетико». С 16 баллами севильцы идут на 15-м месте и отрываются от зоны вылета всего на три очка. Впрочем, недавно коллектив завершил участие в Лиге чемпионов, где занял в группе последнее место. Так что теперь «Севилья» может сконцентрироваться на Ла Лиге.

«Атлетик» же сейчас ставит перед собой совсем другие цели в Примере. Команда ведёт борьбу за попадание в топ-4. С 35 баллами баски идут на пятом месте и отстают от «Барселоны» с «Атлетико» всего на три очка. Думаю, коллектив из Бильбао ещё доставит проблем вышестоящим соперникам. Сейчас «Атлетик» идёт на серии без поражений, которая длится с конца октября. С тех пор в большинстве матчей «Атлетик» добывал виктории.

Я тут уверен в успехе гостей. «Севилья» слишком в плохой форме находится. Сейчас ей сложно думать о победе над противником с верхушки турнира», — сказал Мостовой.