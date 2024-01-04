«Торпедо» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Куньлунь».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.50.

«В Нижнем Новгороде 2024 год стартует поединком, в котором «Торпедо» примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Подопечные Игоря Ларионова имеют в своём активе 57 очков после 45 матчей и текущее пятое место. И кажется, что ниже нижегородцы уже не опустятся. А вот могут ли торпедовцы подняться выше? Шансы на это есть. Конечно, у команды бывают и провалы, как в заключительной игре 2023 года, когда она в «Нагорном» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (3:5), но Василий Атанасов и компания идут в данный момент верным путём.

Виктор Игнатьев и его «драконы» о плей-офф уже вряд ли думают всерьёз. Но играть против себя вынуждают всех оппонентов по полной программе. И никому без боя игры не отдают. Поединок 30 декабря в Магнитогорске стал в этом плане исключением. Его китайский клуб проиграл 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2024, четверг. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды встречались между собой три раза. Все игры остались за «Торпедо». В том числе матч здесь, в Нижнем, 14 сентября (5:2). Сейчас выиграть с такой разницей у хозяев не получится. Гости упрутся по полной программе, но всё же уровень в пользу «Торпедо» скажется, и они одержат победу, не выходя за пределы трёх периодов», — сказал Емелин.