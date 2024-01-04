«Лас-Пальмас» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«В 19-м туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» примет дома «Барселону». Думаю, каталонцы тут сыграют осторожно, не будут много рисковать. Они и так уже сильно отстали от лидеров.

«Барселона» слишком часто позволяла себе очки терять в последнее время. Клуб недавно сыграл вничью — 1:1 с «Райо Вальекано» и 1:1 с «Валенсией». Еще «сине-гранатовые» уступили «Жироне» (2:4). Из-за этого подопечные Хави уже отстали от лидирующих «Жироны» и «Реала» на семь очков. Кроме того, саму «Барселону» еще и опережает «Атлетико» по дополнительным параметрам.

«Лас-Пальмас» же располагается в середине таблицы Ла Лиги – на девятом месте. От команд выше клуб отстает на один и три балла. Думаю, такое положение дел вполне устраивает коллектив. Мог бы «Лас-Пальмас» идти и выше в турнире, но недавно он потерял очки в играх с «Кадисом» (1:1) и с «Атлетиком» (0:1). Хотя до этого, в том числе, сумели обыграть соседа по таблице – 2:0 с «Хетафе».

Тут я жду осторожной игры. «Барселона» слишком часто начала терять очки. Очередную неудачу каталонцы не могут себе позволить. Так что много забитых голов я тут не жду. Скорее всего, сине-гранатовые выиграют с небольшим преимуществом», — сказал Мостовой.