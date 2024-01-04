«Севилья» — «Атлетик»: когда матч Примеры, во сколько начало, ставки и прогнозы

4 января состоится матч 19-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу басков можно с коэффициентом 2.44. Успех севильцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Атлетик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Совсем недавно «Севилья» пережила смену главного тренера. Ходили слухи, что должность может занять наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, но боссы клуба сделали выбор в пользу кандидатуры Кике Санчеса Флореса, когда-то возглавлявшего «Валенсию» и «Атлетико». Под руководством 58-летнего специалиста «нервионцы» провели два матча, в которых разгромили «Гранаду» (3:0) и уступили мадридскому «Атлетико» (0:1).

У «Атлетика» из Бильбао совсем другая история. На нём весьма благоприятно отразилось возвращение Эрнесто Вальверде. Баски располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего четвёртую строчку мадридского «Атлетико» составляет три очка.