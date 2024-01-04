«Лас-Пальмас» — «Барселона»: во сколько начало матча чемпионата Испании, какой прогноз

4 января состоится матч 19-го тура Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.59. Успех «Лас-Пальмаса» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Лас-Пальмас» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

«Лас-Пальмас» не лучшим образом начал сезон, но он быстро адаптировался к ритму Ла Лиги и зарекомендовал себя как очень крепкого и неуступчивого середняка. Расположение в турнирной таблице вполне соответствует возможностям и силе команды. Она занимает девятую строчку. Отставание от идущего на шестом месте «Реала Сосьедад» составляет шесть очков.

У «Барселоны» совсем другие задачи и проблемы. Она располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 18 турах сине-гранатовые потерпели только два поражения и пять раз сыграли вничью.