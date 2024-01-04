«Вегас» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Флорида».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.55.

«Первая очная встреча в сезоне завершилась победой «Флориды» со счётом 4:2. «Пантерам» удалось забить две шайбы в большинстве в третьем периоде, нанести 42 броска и выиграть 52% вбрасываний. «Вегас», мощно начав сезон, потихонечку закачался, спустился с первого места на четвёртое, а список травмированных не уменьшается. У «Найтс» одна победа в шести играх.

«Флорида» третья на Востоке, но отрыв от «Каролины» составляет всего два очка. В среднем «пантеры» забивают 3 и пропускают 2,5, а «рыцари» — 3,3 и 2,7. «Вегас» провалился в Зимней Класике, проиграв «Кракен» 0:3. У «Флориды» пять побед кряду, две из них гостевые. В четырёх она забросила по четыре шайбы. Нынешняя «Флорида» старается играть на результат, поэтому ТМ 6,5 вполне устроит все стороны», — сказала Миронова.