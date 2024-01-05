«Тоттенхэм» — «Бёрнли»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу Кубка Англии

5 января состоится матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. В последних пяти турах в первенстве «Тоттенхэм» уступил только «Брайтону» (2:4). Победил он «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0), «Эвертон» (2:1) и «Борнмут» (3:1). За этот период времени недавно восстановившийся после операции Ришарлисон забил пять мячей.

Закончили год подопечные Ангелоса Постекоглу на весьма позитивной ноте. Однако новый они начинают с огромным количеством кадровых потерь. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов. Более того, вскоре стартуют Кубок Азии и Кубок Африки и лилово-белые на некоторое время лишатся ещё двух игроков — Сон Хын Мина и Ива Биссума.

«Бёрнли» очень плохо начал сезон. В стартовых 13 турах в чемпионате Англии он одержал только одну победу и один раз сыграл вничью. «Бордовые» располагаются в зоне вылета. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Эвертона» составляет пять очков, что немало.

С другой стороны, начиная с декабря подопечные Венсана Компани здорово прибавили. В последних семи встречах в АПЛ они уступили «Вулверхэмптону» (0:1), «Эвертону» (0:2), лидирующему «Ливерпулю» (0:2) и занимающей вторую строчку «Астон Вилле» (2:3). Вничью сыграли с «Брайтоном» (1:1), а победили «Шеффилд» (5:0) и «Фулхэм» (2:0).

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