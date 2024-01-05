ЦСКА — «Спартак»: когда матч КХЛ, кто фаворит, какие ставки и коэффициенты

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.42. Успех красно-белых по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.20.

К предстоящему матчу подопечные Сергея Фёдорова подходят далеко не в лучшем тонусе. В последних шести встречах они победили только «Северсталь» (3:1). Уступили красно-синие московскому «Динамо» (1:4), СКА (2:6 и 0:2), «Локомотиву» (1:2 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ). Они располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего пятое место «Торпедо» составляет семь очков, а от идущего на третьем месте СКА — вообще 13.

«Спартак», в свою очередь, возглавляет сводную таблицу КХЛ. Единственное — отрыв от идущего следом «Локомотива» совсем небольшой. При этом у железнодорожников есть несколько матчей в запасе. Если они одержат в них победы, то обойдут «народную команду».