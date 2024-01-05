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СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа СКА в матче за 1.58.

«В Санкт-Петербурге нас ждёт всегда интересное противостояние между СКА и ярославским «Локомотивом».

2024 год претендующие на роль лидеров Запада команды начали по-разному. Подопечные Романа Ротенберга разгромили у себя дома подмосковный «Витязь» — 6:1. В этой игре Василий Глотов вслед за дублем сделал хет-трик. А у его команды стало 61 очко в 45 матчах.

А вот команда Игоря Никитина провела совершенно невнятный матч на своём льду. Железнодорожники вели 2:0 в матче с «Барысом», затем уступали 3:4. Рушан Рафиков сравнял счёт на 59-й минуте, но в серии буллитов уже мало на что претендующий коллектив из Астаны вырвал победу – 5:4. «Локомотив» набрал одно очко, и теперь у него 64 балла в 45 встречах и текущее второе место на Западе.

В этом сезоне команды провели уже четыре матча. Три в Ярославле и один в Санкт-Петербурге. Пока счёт равный – 2-2. При этом ни одна игра не вышла за пределы трёх периодов, и все они закончились с разницей в одну шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Бардаков (Рендулич, Грицюк) – 09:46 (5x5)    

11 октября в «Ледовом» сильнее был «Локомотив» — 3:2. Сейчас СКА возьмёт реванш. И пора бы уже командам сыграть свой первый овертайм», — сказал Емелин.

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