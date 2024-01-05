СКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа СКА в матче за 1.79.

«Мы не будем брать во внимание первые матчи этих команд после новогодних каникул. СКА играет дома с «Витязем», «Локомотив» принимает дома «Барыс» — в принципе, тут всё понятно. Даже если произойдёт сенсация – вот «Барыс» в последних двух матчах победил дома «Авангард» и «Трактор» с одинаковым счётом 5:1 – всё равно на ход битвы СКА и «Локомотива» это не повлияет.

Обе команды на ходу, и они сражаются за первое место в Западной конференции. Вот почему СКА так важно обыграть «Локомотив», чтобы подтянуться к Ярославлю. Да и «Локомотиву» важно победить. Но в Питере делают культ из Кубка континента, который вручается за первое место в регулярном чемпионате. Для них это крайне важно.

Если говорить о личных встречах, то СКА дважды в последних двух играх обыграл «Локомотив». Это 3:2 и 2:1, причём оба раза это случилось в Ярославле.

Я бы в этом матче взял кэф 1.79 на то, что СКА одержит итоговую победу над «Локомотивом», — сказал Лысенков.