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США — Швеция: получи бонус до 30 тыс. рублей к финальному матчу МЧМ-2024

США — Швеция: получи бонус до 30 тыс. рублей к финальному матчу МЧМ-2024
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5 января состоится финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2024. В решающем матче сыграют сборные США и Швеции. Начало игры — в 21:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

Нужно выполнить два простых условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Подтверди свою личность.

Зарегистрируйся и получи бонус до 30 000 рублей!

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