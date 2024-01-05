США — Швеция: получи бонус до 30 тыс. рублей к финальному матчу МЧМ-2024

5 января состоится финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2024. В решающем матче сыграют сборные США и Швеции. Начало игры — в 21:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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