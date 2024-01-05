США — Швеция: получи бонус до 30 тыс. рублей к финальному матчу МЧМ-2024
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5 января состоится финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2024. В решающем матче сыграют сборные США и Швеции. Начало игры — в 21:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».
Нужно выполнить два простых условия:
1. Зарегистрируйся.
2. Подтверди свою личность.
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