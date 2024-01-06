«Интер» — «Верона»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Верона».

Ставка: обе забьют за 2.31.

«Интер» и «Верона» сыграют в 19-м туре чемпионата Италии. В последнее время миланцы чередуют разные результаты. Но, думаю, сейчас команда Индзаги обязана выигрывать.

В Кубке Италии команда вылетела от «Болоньи» (1:2). Это было первое поражение миланцев за долгое время. Также недавно подопечные Индзаги пару раз сыграли вничью – в заключительном туре ЛЧ с «Реалом Сосьедад» (0:0) и с «Дженоа» в Серии А (1:1). Несмотря на несколько потерь очков в таблице чемпионата, клуб всё ещё лидирует. Сейчас его отрыв от «Ювентуса» составляет всего два очка. Так что ещё одна неудача может позволить туринцам опередить «Интер».

У «Вероны» же совсем другая ситуация в чемпионате Италии сейчас. Клуб находится в шаге от попадания в зону вылета. Сейчас с 14 очками он идёт на 17-м месте, только по дополнительным параметрам опережая «Кальяри» с позиции ниже. Так что проигрывать веронцам в ближайшее время нельзя. И в последнее время коллектив играл не так плохо – сумел отобрать очки как раз у «Кальяри» (2:0) и у «Лацио» (1:1) с «Удинезе» (3:3).

Думаю, в победе «Интера» тут можно не сомневаться. Клуб обязан обыгрывать такого соперника, как «Верона». Но я рискну и предложу поставить на голы. В последнее время миланцы чередовали разные результаты. В Серии А у них уже не такой большой отрыв от «Ювентуса». Так что сейчас подопечные Индзаги с большой вероятностью сделают ставку на атаку и много забьют.

Однако в обороне они из-за этого сыграют не так надёжно и хотя бы раз, скорее всего, пропустят. Всё-таки веронцы будут бороться даже за одно очко – они близки к возвращению в зону вылета», — сказал Мостовой.