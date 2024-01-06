«Челси» — «Престон»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Престон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.60.

«Челси» и «Престон» сойдутся в 1/32 финала Кубка Англии. Клуб, представляющий Чемпионшип, часто проигрывал недавно. Так что тут лёгкую победу точно добудут «синие».

«Челси» в последнее время смотрится довольно неплохо. В четырёх из пяти матчей клуб побеждал. В том числе удалось «синим» выбить «Ньюкасл» из Кубка лиги – 2:1. Впрочем, в остальных противостояниях подопечные Почеттино обыгрывали не таких уж сильных соперников – 2:1 с «Кристал Пэлас» и 3:2 с «Лутон Таун». Да и такие мини-серии побед коллектив уже несколько месяцев чередует с неудачами.

Так что в таблице АПЛ «Челси» всё ещё идёт не так высоко, как хотел бы – на 10-м месте в середине. Впрочем, несколько побед в ближайшее время могут обеспечить «пенсионерам» подъём на несколько позиций – разрыв между командами не такой большой.

Но вот у «Престона» ситуация в последних матчах намного хуже, чем у «Челси». Клуб проиграл подавляющее число недавних игр. В таблице Чемпионшипа «неуязвимые» уже опустились на 14-е место – проигрывая и дальше, они рискуют пропустить выше себя ещё больше команд.

Да, «Челси» всё ещё испытывает много проблем в АПЛ. Пока что ни о какой борьбе за топ-4 не идёт и речи. Но вот в Кубке Англии коллектив определённого успеха добиться может. Тут важны победы не на длинной дистанции, а в отдельных матчах. А сейчас в соперниках у подопечных Почеттино ещё и «Престон», часто проигрывающий в Чемпионшипе», — сказал Павлюченко.