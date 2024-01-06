«Динамо» Москва — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Куньлунь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.98.

«В Москве в Петровском парке в канун Рождества московское «Динамо» примет китайский «Куньлунь Ред Стар».

С одной стороны, российская команда явный фаворит этого матча. Подопечные Алексея Кудашова борются за лидерство не только в Западной конференции, но и во всей КХЛ. Хорошо выглядят Никита Гусев, Дмитрий Рашевский, Джордан Уил. А с другой, бело-голубые проиграли три своих заключительных матча в 2023 году. У себя дома СКА 2:3, а затем всухую в Тольятти «Ладе» 0:4 и в Ярославле «Локомотиву» 0:2. И это серьёзный повод задуматься.

«Драконы», которые играют в нашей лиге для своих задач и собственного удовольствия, накануне 2024 года проиграли в пяти матчах кряду. А 2024 год команда Виктора Игнатьева начала 4 января в Нижнем Новгороде, где лишь в овертайме уступила хозяевам 2:3, ведя в счёте до 51-й минуты.

В этом сезоне команды встречались дважды. 2 октября в Мытищах, где квартируют «драконы», сильнее были динамовцы — 3:2, а вот в Москве 8 ноября китайскому клубу удалось взять реванш с таким же счётом. Только в овертайме.

Естественно, что у «Динамо» остался зуб на гостей и за тот результат, и за неудачное окончание прошлого года. И они выйдут на эту игру предельно мотивированными и настроенными. И это скажется на итоге матча. Хозяева выиграют в основное время с разницей в две-три шайбы», — сказал Плющев.