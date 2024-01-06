«Авангард» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Омске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Лада».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.76.

«В Омске состоится очень интересный матч между постоянным фаворитом Востока и главной сенсацией текущей регулярки.

«Авангард» свою первую встречу в 2024 году сыграл не лучшим образом. У себя дома подопечные Михаила Кравца уступили уфимскому «Салавату Юлаеву». Омичи проигрывали после двух периодов 0:2, и шайб Никиты Холодилина и Валентина Пьянова хватило лишь для поддержания интриги – 2:4.

Ну а «Лада» играла в Нижнекамске против «Нефтехимика» 4 января. Дубль Андрея Алтыбармакяна, казалось, обеспечил вазовцам победу. Но на 59-й минуте счёт стал равным, а в овертайме за секунду до его окончания волжане вынуждены были уступить – 3:4.

В этом сезоне команды встречались дважды. И оба раза в Тольятти. Сначала сильнее была «Лада» — 5:3, а 30 декабря выиграли омичи – 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас ближе к победе выглядят «ястребы». Они и выиграют в основное время матча. Просто у «Лады» постепенно заканчивается топливо», — сказал Плющев.