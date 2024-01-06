«Арандина» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Испании «Арандина» — «Реал».

Ставка: «Арандина» не забьёт за 1.70.

«На этих выходных в Испании нет тура Примеры, а проводятся матчи 1/16 финала Кубка Короля. Это та стадия, на которой вступают в битву топ-команды, в том числе и «Реал», ожидаемо получивший самого слабого соперника.

«Арандина» — это самый слабый соперник, которого только можно представить. Дело в том, что команда располагается на 18-м месте в одном из дивизионов четвёртой лиги Испании. 10 туров подряд «Арандина» никого не обыгрывала в четвёртой лиге Испании. Можно сказать, что эта команда точно не входит в 150 лучших клубов Испании. Она сумела пробиться в 1/16 финала Кубка благодаря победе в двух матчах, хотя команды были обыграны известные: «Мурсия» и «Кадис». Правда, второй клуб, играющий в Примере, больше сейчас думает о том, чтобы удержаться в Ла Лиге, чем о Кубке, поэтому несильно напрягался в той встрече.

Отметим, что «Арандина» — это команда из предместья Бургоса и население города составляет 32 тысячи человек, а стадион вмещает шесть тысяч, то есть каждый шестой житель придёт на матч. Все придут смотреть на «Реал», который, очевидно, сыграет не основным составом. Точно отдых получит Лука Модрич, футболку которого захотели получить после опроса сразу девять футболистов «Арандины».

Нужно ли «Реалу» громить соперника? Не уверен, поэтому ставить на победу мадридцев с форой (-2.5) не очень хочется. На такой стадии зачастую топ-клубы, когда играют на стадионах маленьких команд, не слишком стараются и выигрывают в основном на классе.

Я бы выбрал вариант «Арандина» не забьёт. Можно смотреть варианты сухой победы «Реала» или обе забьют — нет, но парадоксально, что на то, что «Арандина» не забьёт, коэффициент самый высокий. В нулевую ничью я не верю, но даже такой исход нас устроит при такой ставке. Даже в своём четвёртом дивизионе «Арандина» забивает меньше, чем 70 процентов команд, а у большинства форвардов нет и гола за сезон.

Предполагаю, что «Реал» выиграет на классе и уверенно, а соперник не забьёт. Но в любом случае не думаю, что на этой стадии стоит делать какие-то крупные ставки», — сказал Вишневский.