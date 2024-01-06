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«Арандина» — «Реал»: когда матч Кубка Испании, во сколько начало, ставки и прогнозы

«Арандина» — «Реал»: когда матч Кубка Испании, во сколько начало, ставки и прогнозы
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6 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Арандина» — «Реал». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Арандины» оценён экспертами в 25.0. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Букмекеры уверены, что матч «Арандина» — «Реал» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.95. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Если не забьют — коэффициент 1.63. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.20.

Бо́льшую часть времени с момента своего основания «Арандина» выступала в Терсере. В четвёртом по значимости дивизионе Испании она проводит только четвёртый сезон. Причём складывается он для команды из города Аранда-де-Дуэро пока что крайне неудачно.

«Арандина» замыкает турнирную таблицу. В 16 встречах она одержала только две победы и четыре раза сыграла вничью. За этот период времени клуб из города Аранда-де-Дуэро забил только 14 мячей, а пропустил 26. Скорее всего, по итогам сезона он вернётся обратно в Терсеру.

«Реал» закончил 2023 год на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В этом сезоне он потерпел только одно поражение — в матче с мадридским «Атлетико» (2:3), пропустив три практически одинаковых мяча. Также подопечные Карло Анчелотти, недавно продлившего контракт с клубом до 30 июня 2026 года, три раза сыграли вничью.

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо этого, во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» одержали победы. В 25 встречах во всех официальных турнирах они пропустили только 18 мячей, а забили 56. 17 из них записал на свой счёт Джуд Беллингем. Также он отдал пять результативных передач.

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