«Арсенал» — «Ливерпуль»: дата матча Кубка Англии, во сколько начало, какие прогнозы

7 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.10. Успех мерсисайдцев оценён в 3.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

В последних пяти турах в чемпионате Англии «канониры» победили только «Брайтон» (2:0). Также они не без везения зацепились за ничью в игре как раз с «Ливерпулем» (1:1). Очень повезло, что «красные» не реализовали выход пять в два, при счёте 1:1. Уступили подопечные Микеля Артеты «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

Из-за поражений «Арсенал» спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. У него столько же очков, сколько у идущего на третьем месте «Манчестер Сити», но у «горожан» лучше дополнительные показатели, а также имеется игра в запасе. Шансы лондонцев на чемпионство тают на глазах.

«Ливерпуль» закончил 2023 год на гораздо более приятной ноте, чем «Арсенал». В последних 13 турах в АПЛ он не потерпел ни одного поражения. Ничьих при этом только пять. «Красные» расположились на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом «Астон Виллы» составляет три очка.

В 20 встречах в чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа пропустили только 18 мячей — меньше всех, а забили 43. И это при том, что команду регулярно подводит реализация. Она создаёт безумно много моментов, но иногда мяч просто не идёт в ворота, как это было в игре 17-го тура с «Манчестер Юнайтед» (0:0). «Красные» нанесли целых 34 удара.