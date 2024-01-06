«Челси» — «Престон»: во сколько начало матча Кубка Англии, какой прогноз, кто фаворит

6 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Престон». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.20. Успех «неуязвимых» оценён в 14.5. Ставки на ничью в основное время принимаются за 7.50.

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Престон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

«Синие» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от располагающегося на шестом месте «Вест Хэма» составляет шесть очков. Добыть путёвку в Лигу Европы у «аристократов» вряд ли получится, но вот побороться за попадание хотя бы в Лигу конференций у них есть неплохие шансы.

В последних четырёх турах в АПЛ «синие» уступили только «Вулверхэмптону» (1:2), на выезде. Победили они «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутон Таун» (3:2). Да, в соперниках были преимущественно аутсайдеры, но закончили 2023 год подопечные Маурисио Почеттино на хорошей ноте.

«Престон» в последних 10 турах в Чемпионшипе победил только располагающийся неподалёку от зоны вылета «Хаддерсфилд» (3:1) и «Лидс» (2:1). Причём обыграл «белых» он благодаря численному преимуществу. На 53-й минуте, при счёте 0:0, красную карточку получил голкипер соперника Иллан Меслье.

Также подопечные Райана Лоу сыграли вничью с «Норвичем» (0:0). Из-за поражений в остальных встречах они спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице. В этих 10 матчах команда забила только восемь мячей, а пропустила 20.