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«Арсенал» — «Ливерпуль»: фрибет до 30 тыс. рублей к матчу Кубка Англии

«Арсенал» — «Ливерпуль»: фрибет до 30 тыс. рублей к матчу Кубка Англии
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7 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

Нужно выполнить два простых условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Подтверди свою личность.

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