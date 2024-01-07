«Арсенал» — «Ливерпуль»: фрибет до 30 тыс. рублей к матчу Кубка Англии
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7 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».
Нужно выполнить два простых условия:
1. Зарегистрируйся.
2. Подтверди свою личность.
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