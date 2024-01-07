«Эмполи» — «Милан»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.11.

«Милан» едет в гости к «Эмполи». В гостях «Милан» может оступиться. Помним недавнюю игру с командой с последнего места. «Эмполи» также внизу, разница мячей 10-30, и дома команда не выигрывает пять игр. Да и в целом в этом сезоне удалось выиграть лишь раз. Команда играет очень блекло. Обычно дома такие клубы должны упираться, но «Эмполи» максимум выжимает ничью в таких случаях.

Наверное для всех очевидно, что «Милан» фаворит, в Кубке легко обыграли «Кальяри». Йович, который больше выходит на замену, провёл хороший матч и забил два мяча. Вышел Леау под конец и тоже забил, отдохнули Жиру и Пулишич. Вообще Милан будет играть свежей атакой в матче с «Эмполи». Уверен, что им это пойдёт на пользу. На свежести «Милан» должен забрать лёгкие три очка. Моя ставка — победа «Милана» с форой (-1)», — сказал Гасилин.