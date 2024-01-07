«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.02.

«Арсенал» не лучшим образом провёл последние матчи. Весь сезон лондонцы выступали очень хорошо, почти только выигрывали. Но вот конец декабря подопечные Артеты провалили – 1:1 с «Ливерпулем», 0:2 от «Вест Хэма» и 1:2 от «Фулхэма». Два последних результата особенно удивляют. В этих противостояниях «Арсенал» мог добывать три очка. Из-за таких результатов в таблице АПЛ коллектив уже опустился на четвёртое место.

«Ливерпуль» серьёзных осечек в последние месяцы себе не позволял. Недавно он только дважды потерял очки – 0:0 с «Манчестер Юнайтед» и 1:1 с «Арсеналом». В остальных встречах «красные» выигрывали. Так что сейчас команда Клоппа уверенно лидирует в Премьер-лиге, немного отрываясь от преследователей. Помимо этого, «Ливерпуль» ещё и выбил «Вест Хэм» из Кубка лиги в декабре — 5:1.

Да, если судить только по последним матчам, то «Ливерпуль» выглядит более предпочтительно. Однако я всё-таки отдам предпочтение «Арсеналу». В недавней очной встрече «канониры» неплохо начали игру, уверенно давили. Надолго подопечных Артеты не хватило – «красные» перехватили инициативу. Но, я думаю, «Арсенал» сделал выводы после той встречи. К тому же лондонцы часто терпели неудачи недавно, так что сейчас они будет мотивированы на успех», — сказал Павлюченко.