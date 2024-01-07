«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Англии 7 января

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.59.

«По иронии судьбы на столь ранней стадии Кубка Англии сойдутся лидеры АПЛ. Мерсисайдцы идут первыми в Премьер-Лиги, а «Арсенал» потерял очки в трех турах кряду и откатился за пределы первой тройки. Всего команды провели 241 игру: 81 победа «Арсенала» и 93 победы «Ливерпуля» и 67 ничьих. В 2022-2023 году соперники провели шесть очных матчей: две победы мерсисайдцев, одна у канониров и три ничейных матчаё

В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» выиграл в лихом матче против «Ньюкасла», а Салах оформляет дубль. «Арсенал» вел в счете против «Фулхэма», но уступил. Микель Артета отметил, что это была худшая игра канониров в сезоне. В таком настроении лондонцы подходят ко встрече с «Ливерпулем». Мне не кажется, что соперники сыграют от обороны. В 10 последних очных матчах для «Арсенала» аховая ситуация — всего одна победа.

Однако для «Арсенала» есть и положительные моменты. Канониры играют на своем поле, а «Ливерпулю» придется обходиться без своего лучшего бомбардира Салаха. Еще гостим не поможет уехавший на Кубок Азии Эндо. При этом у гостей все равно широкий выбор футболистов. Хозяева же должны забыть результаты последних матчей и дать бой. Ожидаю открытый и веселый футбол с голами с обеих сторон», — сказал Гусев.