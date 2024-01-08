«Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Уиган» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.75.

«Уиган» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии. Дела у «красных дьяволов» совсем плохи, часто они терпят неудачу. Но, думаю, уж в этой игре должны побеждать.

Продолжает команда тен Хага очень нестабильно выступать. Вроде бы недавно клуб обыграл «Астон Виллу», которая в АПЛ борется за первые места (3:2). Хорошо «красные дьяволы» провели концовку той игры. Но вот в остальных встречах в последний месяц «МЮ» ничего особого не показывал — 0:2 от «Вест Хэма», 1:2 от «Ноттингем Форест». Даже 0:0 с «Ливерпулем» у нынешнего «Юнайтед» считается очень хорошим результатом. Пока что за еврокубки команде сложно бороться в лиге.

А вот «Уиган», когда-то тоже игравший в АПЛ, сейчас является представителем Первой лиги Англии. И даже несмотря на участие в третьем дивизионе страны, результаты клуб показывает не лучшие. Недавно он шёл на небольшой серии без побед, которая прервалась на игре с «Карлайл Юнайтед» (2:0). Но после этого «Уиган» снова успел потерять очки — 1:1 с «Барнсли». В таблице Первой лиги коллектив идёт ниже середины.

Конечно, сложно говорить о 100%-ной победе нынешнего «МЮ». Однако сейчас соперник у команды слишком лёгкий. Тем более у «красных дьяволов» наконец-то новые руководители. Я не верю, что в такой ситуации коллектив вылетит из Кубка Англии от соперника из Первой лиги», — сказал Павлюченко.