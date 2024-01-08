Бетербиев — Смит: что на кону, дата боя, кто фаворит, на кого ставить

Артур Бетербиев подерётся с Каллумом Смитом в ночь с 13 на 14 января. Россиянину предстоит защитить свои титулы WBO, WBC и IBF. В случае победы он почти наверняка сразится на ринге с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок Артура и Каллума пройдёт в Канаде на арене «Видеотрон-центр».

Поединок между Бетербиевым и Смитом пройдёт в ночь с 13 на 14 января. Его начало не ранее 6:00 мск.

Эксперты считают фаворитом россиянина с канадским паспортом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы британца оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 20.0.

Аналитики уверены, что бой закончится досрочно. Поставить на тотал больше 9.5 раунда можно за 2.00, а тотал меньше 9.5 раунда идёт за 1.76. Если Артур одержит досрочную победу, сыграет коэффициент 1.44. Шансы Каллума выиграть до судейского решения оценили в 8.00.

Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.