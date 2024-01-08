Эксперты назвали шансы Рублёва выиграть Australian Open после победы в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублёв ударно начал новый сезон, победив на турнире ATP 250 в Гонконге. Теперь Рублёву предстоит сыграть на одном из главных турниров года — Australian Open в Мельбурне.

Эксперты считают победу россиянина маловероятной, сделать ставку на неё можно с коэффициентом 60.00. Главный фаворит, по оценке аналитиков, — Новак Джокович. На его успех дают котировку 2.10, а на испанца Карлоса Алькараса можно сделать ставку за 4.00. Шансы итальянца Янник Синена оценили коэффициентом 7.00.

В числе главных претендентов на победу в Мельбурне и Даниил Медведев, поставить на его триумф можно за 9.00. На Рафаэля Надаля, чьё возвращение после травмы стало главным событием старта сезона, давали коэффициент 15.00, но испанец снялся с турнира, получив повреждение на соревнованиях в Брисбене.