«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

«Итак, нас ждёт встреча лидеров своих конференций. На «Западе» у «Локомотива» 68 очков после 47 игр, а на «Востоке» «Магнитка» набрала такое же количество баллов, но сыграла 49 матчей.

7 января магнитогорцы встречались на выезде со СКА и нанесли хозяевам поражение в овертайме — 2:1. Победу команде Андрея Разина принёс бросок Игоря Гераськина за 17 секунд до окончания дополнительного периода. В пяти своих последних матчах «Металлург» одержал четыре победы.

Подопечные Игоря Никитина в Рождество играли в Челябинске и одолели «Трактор» — 3:1 с дублем Максима Шалунова. Кстати, до этого железнодорожники тоже выиграли у СКА в Санкт-Петербурге – 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды встречались в Ярославле 25 сентября и «Локо» оказался сильнее – 4:1. И тут не обошлось без дубля, который сделал Павел Красковский. Сейчас игра закончится с меньшим преимуществом одной из команд. Какой именно? В такой игре верх возьмут ярославцы. В основное время», — сказал Плющев.