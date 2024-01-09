«Динамо» Минск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 9 января

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.95.

«28 декабря подопечные Алексея Жамнова уверенно переиграли минчан в столице Беларуси – 4:1. Но после этого красно-белые потерпели три поражения подряд. Последнее из них случилось 7 января в Москве от другого «Динамо». Илья Ковальчук и компания проигрывали в той игре 0:2, но Павел Порядин и Николай Голдобин перевели её в овертайм, а уже там «гладиаторы» пропустили решающую шайбу. И всё же спартаковцы имеют хороший запас прочности – 67 очков в 49 матчах. И текущее второе место на Западе.

Ну а минчане стараются сохранить за собой кубковое восьмое место. Сейчас у команды Дмитрия Квартальнова имеется 45 очков после 46 игр. 7 января белорусский клуб одержал очень яркую победу в Нижнем Новгороде над «Торпедо» — 5:2. И примечательно, что все шайбы забросили не североамериканские легионеры, а Андрей Стась и компания. Всё это добавляет уверенности минчанам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамовцы способны сыграть успешно в предстоящем матче и взять реванш у спартаковцев. А красно-белых подведёт излишнее желание реабилитироваться за последние неудачи. И белорусская команда одержит победу», — сказал Плющев.