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Бетербиев — Смит: где и когда бой, кто фаворит, на кого ставить, прогнозы

Бетербиев — Смит: где и когда бой, кто фаворит, на кого ставить, прогнозы
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Артур Бетербиев подерётся с Каллумом Смитом в ночь с 13 на 14 января. Россиянину предстоит защищать свои титулы WBO, WBC и IBF. В случае победы он почти наверняка встретится на ринге с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок Артура и Каллума состоится в Канаде на арене «Видеотрон-центр».

Поединок между Бетербиевым и Смитом пройдёт в ночь с 13 на 14 января и начнётся не ранее 6:00 мск.
Эксперты считают фаворитом россиянина с канадским паспортом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы британца оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 20.0.

Аналитики уверены, что бой закончится досрочно. Поставить на тотал больше 9.5 раунда можно за 2.00, а тотал меньше 9.5 раунда идёт за 1.76. Если Артур одержит досрочную победу, сыграет коэффициент 1.44. Шансы Каллума выиграть до судейского решения оценили в 8.00.

Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.

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