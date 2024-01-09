«Торонто» — «Сан-Хосе»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Сан-Хосе».

Ставка: победа «Торонто» за 1.44.

«Первая встреча команд в 2024 году. «Торонто» неоднократно позорился в этом сезоне, проиграв дважды Баффало» — 3:9 и 4:6, дважды «Коламбусу», дважды «Оттаве». То есть против аутсайдеров «кленовые листочки» сохнут и падают вниз. Предыдущие плачевные результаты добавляют элемент непредсказуемости, но новый контракт Нюландера должен его окрылить на пару очков в этой встрече. В предыдущей очной игре он набрал 2+1. Статистика «Торонто» по домашним матчам отправляет команду лишь на 21-е место из 32: 9-7-9, 65 заброшено, 66 пропущено. В сезоне у «кленовых листьев» результат 20-10-7, в копилке три победы подряд, в которых больше одной шайбы не пропускалось. Больше времени уделяется игре в обороне.

Насколько хватит «Лифс» — большой вопрос. Джонс, который шесть сезонов выступал за «Шаркс», будет вести собственную игру против бывшей команды. Скорее всего, он нацелен на денежный бонус в виде «сухаря».

У «акул» очередная серия неудач из 11 игр подряд. Всего в сезоне 9-28-3, на выездах 3-16-1 и по голам 80:164. Команда снова в статусе худшей в лиге, но, как показала практика в ноябре, вполне способна наказывать тех, кто зазнаётся и недооценивает оппонентов. «Шаркс» пропустили 45 шайб в последних 11 играх. «Мэйпл Лифс» на выезде обыграли «Сан Хосе» 4:1, нужно продолжить тренд в Торонто. В 2024 году канадский клуб ещё не радовал своих болельщиков в родных стенах. Победа хозяев!» — сказала Миронова.