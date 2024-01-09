«Чикаго» — «Эдмонтон»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Чикаго» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Эдмонтона» в матче за 1.26.

«Громкой маркетинговой афиши не получится, так как один Коннор травмирован (Бедард), а другой не попадает в топ-10 снайперов сезона (Макдэвид).

У «Чикаго» лазарет заполнен на $ 36 млн. Это не помешало «ястребам» прервать пятиматчевую серию поражений и обыграть «Калгари» 4:3. В последних пяти домашних встречах у «Чикаго» три победы. Результат команды в сезоне — 12-26-2 и по голам 94:151.

«Ойлерз» наконец-то запрыгнули в восьмёрку конференции и сидят на четвёртом месте в дивизионе. Отставание от «Кингз» — пять очков. Но хотя бы команда вернулась в борьбу и выиграла семь матчей подряд. «Эдмонтон» забрасывал минимум одну шайбу во втором периоде в каждом из последних пяти матчей. Поэтому желающие могут обратить внимание на этот показатель.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 января 2024, среда. 04:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Всего в сезоне во вторых периодах «Ойлерз» забили 40, а пропустили 39. «Чикаго» больше всего прохлопал во вторых — 53 шайбы. Игра в Эдмонтоне выдала скромный итог — 4:1 в пользу хозяев. Дело не в количестве хороших матчей, а в необходимости набирать все возможные очки. Гости всё ещё имеют шансы на плей-офф, поэтому слово за ними при любом раскладе», — сказала Миронова.