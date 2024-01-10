«Лацио» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Лацио» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Римское дерби состоится в рамках четвертьфинала Кубка Италии — «Лацио» встретится с «Ромой». Обе команды проводят не лучший свой сезон. Так что даже интересно будет посмотреть, кто из их противостояния выйдет победителем.

«Лацио», думаю, уже поскорее хочет завершить этот сезон и забыть его. Очень много неудач терпит команда. Хотя в Серии А ее сейчас волнует важный вопрос – сумеет ли она вообще попасть в зону еврокубков. Пока что подопечные Сарри плотно закрепились в середине таблицы. Хотя, если брать последние встречи, то «Лацио» начал добиваться успехов. Так, команда обыграла «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1) и «Удинезе» (2:1). Продолжая в том же духе, римляне могут вполне претендовать на подъем в топ-6.

«Рома» именно в последнее время выступала не лучшим образом. Клуб потерял очки в Серии А в важных играх – 0:1 от «Ювентуса» и 1:1 с «Аталантой». Хотя до этого подопечные Моуринью сумели обыграть «Наполи» со счетом 2:0. Впрочем, сами неаполитанцы находятся сейчас не в лучшей форме и часто терпят неудачи. Так что победа римлян в этой игре была предсказуема.

Уверен, что никто тут не согласится отдавать победу. Римские дерби часто проходят довольно остросюжетно. Тем более, сейчас до финала Кубка уже не так далеко. Так что, как минимум, голов с обеих сторон я тут точно жду», — сказал Мостовой.