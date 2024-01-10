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«Лацио» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

«Лацио» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Лацио» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Римское дерби состоится в рамках четвертьфинала Кубка Италии — «Лацио» встретится с «Ромой». Обе команды проводят не лучший свой сезон. Так что даже интересно будет посмотреть, кто из их противостояния выйдет победителем.

«Лацио», думаю, уже поскорее хочет завершить этот сезон и забыть его. Очень много неудач терпит команда. Хотя в Серии А ее сейчас волнует важный вопрос – сумеет ли она вообще попасть в зону еврокубков. Пока что подопечные Сарри плотно закрепились в середине таблицы. Хотя, если брать последние встречи, то «Лацио» начал добиваться успехов. Так, команда обыграла «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1) и «Удинезе» (2:1). Продолжая в том же духе, римляне могут вполне претендовать на подъем в топ-6.

«Рома» именно в последнее время выступала не лучшим образом. Клуб потерял очки в Серии А в важных играх – 0:1 от «Ювентуса» и 1:1 с «Аталантой». Хотя до этого подопечные Моуринью сумели обыграть «Наполи» со счетом 2:0. Впрочем, сами неаполитанцы находятся сейчас не в лучшей форме и часто терпят неудачи. Так что победа римлян в этой игре была предсказуема.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уверен, что никто тут не согласится отдавать победу. Римские дерби часто проходят довольно остросюжетно. Тем более, сейчас до финала Кубка уже не так далеко. Так что, как минимум, голов с обеих сторон я тут точно жду», — сказал Мостовой.

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