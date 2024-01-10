«Ливерпуль» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубок лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.97.

«Ливерпуль» и «Фулхэм» сыграют в полуфинале Кубка английской лиги. Конечно, «дачники» — не такой простой коллектив. Но все же «красные» сейчас обязаны выходить в финал.

«Ливерпуль» находится в очень хорошей форме, что он доказал пару дней назад в Кубке Англии. Второй раз за месяц клуб играл с «Арсеналом». И если в первый раз в АПЛ после их матча оставались вопросы, ведь итоговый счет был 1:1, то сейчас сомнений в доминировании «мерсисайдцев» не было – 2:0. Так команда Клоппа сумела продлить свою серию без поражений. 1:2 от «Юниона» в ЛЧ остается единственным проигрышем «Ливерпуля» с середины ноября. В АПЛ «Ливерпуль» по праву сейчас является главным претендентом на победу.

«Фулхэм» же не может похвастаться такими же результатами, как у «Ливерпуля». Клуб чередует победы и поражения. Причем результаты «дачники» выдают слишком уж противоречивые. В АПЛ они недавно сперва проиграли простым соперникам – «Бернли» (0:2) и «Борнмуту» (0:3), а затем сумели обыграть «Арсенал» с верхушки таблицы (2:1). После этого «Фулхэм» тоже выиграл в рамках Кубка Англии. Хотя соперник у него был намного легче, чем у «Ливерпуля» — 1:0 с «Ротерхэмом».

Думаю, «Ливерпуль» вряд ли станет тут играть основными игроками. В прошлом матче в рамках Кубка Англии у команды был тяжелый соперник, снова были задействованы главные футболисты. Так что сейчас Клопп явно выпустит на поле больше резервистов. Но я не думаю, что из-за этого шансов на успех у «Фулхэма» станет намного больше», — сказал Павлюченко.