«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.09.

«У мерсисайдцев все хорошо, обыграли «Арсенал» 2:0 – и это при том, что «Ливерпуль» был без Ван Дайка, лучшего защитника, без Собослаи, лучшего атакующего полузащитника, без Эндо, лучшего оборонительного полузащитника, и без Салаха, лучшего атакующего игрока команды и, наверное, АПЛ в целом. Так что даже без ведущих игроков «Ливерпуль» обыгрывает на выезде одного из своих главных конкурентов в АПЛ. Ну и в целом особо игровых проблем в последнее время не видно.

Что касается «Фулхэма», то команда дерзкая, и не раз, не два мы в этом убеждались в последнее время. И тому же «Ливерпулю» «дачники» забили аж 3 мяча на «Энфилде» месяц назад, и «Арсеналу» забили дважды. Благодаря своей игре, достаточно резкой и контратакующей, «Фулхэм» ловит соперников в переходных фазах и проводит свои атаки, и в центре поля там хватает креатива, есть кому завершать атаки.

Поэтому сложно находить валуй вот в таком матче, когда «Ливерпуль» дома играет с явно уступающими в классе соперниками. Наверное, есть здесь некий валуй в том, что обе команды забьют и при этом «Ливерпуль» не проиграет, коэффициент 2,09. Это двухраундовое противостояние, поэтому во что бы то ни стало «Ливерпулю» побеждать необязательно. Понятно, он будет играть на победу, но если она не случится, то сильно переживать не будет. Поэтому более осторожный вариант не П1, а 1Х на «Ливерпуль». Ну и думаю, что здесь «Фулхэм» будет просто играть в свой футбол и свои моменты иметь будет. «Ливерпуль», несмотря на все то хорошее, что о команде можно сказать, все равно позволяет соперникам иметь свои моменты. Думаю, что эта игра исключением не станет», — сказал Петросьян.