Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Сергея Дурасова на матч Суперкубка Испании

«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Сергея Дурасова на матч Суперкубка Испании
Комментарии

Комментатор Сергей Дурасов сделал ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.86.

«В последний раз «Реал» проиграл 20 матчей тому назад, именно «Атлетико». «Атлетико» в последние месяцы плохо играет с набравшими ход командами, проиграли «Жироне», «Атлетику» из Бильбао, «Барселоне».

Симеоне традиционно тяжело дается игра на несколько турниров, но всегда есть но… Допускаю, что «Реал» позволит себе активную ротацию, а для «Атлетико» любая возможность взять трофей, находясь от него так близко, является лучшим раздражителем.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что «Атлетико» Мадрид не проиграет в основное время, чего и вам желаю», — сказал Дурасов.

Реваншу быть!
«Реал» — «Атлетико». Беллингем отомстит Гризманну и Морате
«Реал» — «Атлетико». Беллингем отомстит Гризманну и Морате
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android