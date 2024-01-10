«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Сергея Дурасова на матч Суперкубка Испании

Комментатор Сергей Дурасов сделал ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.86.

«В последний раз «Реал» проиграл 20 матчей тому назад, именно «Атлетико». «Атлетико» в последние месяцы плохо играет с набравшими ход командами, проиграли «Жироне», «Атлетику» из Бильбао, «Барселоне».

Симеоне традиционно тяжело дается игра на несколько турниров, но всегда есть но… Допускаю, что «Реал» позволит себе активную ротацию, а для «Атлетико» любая возможность взять трофей, находясь от него так близко, является лучшим раздражителем.

Я думаю, что «Атлетико» Мадрид не проиграет в основное время, чего и вам желаю», — сказал Дурасов.