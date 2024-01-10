«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико».

.Ставка: победа «Реала» за 2.12.

«Мадридское дерби пройдёт в рамках полуфинала Суперкубка Испании – «Реал» сыграет с «Атлетико». Непримиримые соперники, их матчи всегда наполнены борьбой и эмоциями. Но сейчас я всё же уверен в успехе подопечных Анчелотти.

«Реал» Мадрид очень стабильно выступает. Клуб уже давно не знает поражений – с конца сентября. Причём тогда «сливочные» как раз потерпели неудачу в противостоянии с «Атлетико» (1:3). После этого подопечные Анчелотти почти только выигрывали, изредка играя вничью. Коллектив без особых проблем вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в Примере он борется за лидерство только с «Жироной», тоже аномально часто выигрывающей в этом розыгрыше лиги.

«Атлетико» не так стабилен в своих результатах, в сравнении с «Реалом». В большинстве матчей в этом сезоне «матрасники» выигрывают. Однако в играх с сильными противниками подопечные Симеоне не выдерживают конкуренции – за месяц они проиграли «Барселоне» (0:1), «Атлетику» (0:2) и «Жироне» (3:4). В чемпионате Ла Лиги команда уже немного отстала от лидеров и пока борется за попадание в еврокубки.

Конечно, факт, что именно «Атлетико» нанёс «Реалу» единственное поражение в этом сезоне, очень важен тут. Второй раз «сливочные» не могут себе позволить уступить противнику. Тем более это дерби. Можно бы было говорить о проблемах команды Анчелотти с составом. Однако даже с тем набором игроков, что есть у итальянца, коллектив неплохо справляется и продолжает добывать сплошные победы. Уверен, что сегодня «матрасники» потерпят неудачу», — сказал Мостовой.