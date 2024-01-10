«Реал» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«За 25 дней команды проведут три матча друг с другом: в Суперкубке, Кубке и Ла Лиге. Ближайшая встреча пройдёт в рамках полуфинала Суперкубка, а значит, близость трофея дополнительно мотивирует обе команды. Единственное поражение в этом сезоне «Реал» потерпел как раз в дерби, уступив «Атлетико» на его поле 1:3. После того матча Карло Анчелотти изменил схему игры команды в обороне, и результаты оказались просто отличными. А ещё по итогам игры было много разговоров о судействе. Представители и болельщики «Реала» остались недовольны несколькими решениями арбитра Хавьера Рохаса. И что бы вы думали, именно его назначили на ближайший матч. Огонь?

«Реал» в прошлом туре обыграл «Мальорку» со счётом 1:0. «Атлетико» уступил «Жироне» 3:4. Вообще, глядя на результаты, сразу и не поймёшь, какую команду сейчас тренирует Симеоне: «Реал» пропускает намного меньше и лучше играет в защите, чем другой мадридский клуб. В Кубке Короля обе команды прошли своих скромных соперников, победив «Арандину» и «Луго» со счётом 3:1. Собственно, вследствие этих успехов они и сыграют друг с другом уже на стадии 1/8 финала.

В предстоящей встрече я бы ждал достаточно открытой игры и немалого количества голевых моментов. «Атлетико» больше не закрытая команда, а у «Реала» восстановился Винисиус, который вместе с Родриго и Беллингемом всегда способен забить», — сказал Гутцайт.