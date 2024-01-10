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«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Суперкубка Испании 10 января

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Суперкубка Испании 10 января
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

«Я жду интересную игру с большим количеством голов, потому что и «Реал» много забивает. А «Атлетико» в этом году перестроился. Это уже не та команда, которая играет от обороны. Она стала больше владеть мячом, меньше дорабатывать в обороне. Соответственно, сейчас «Атлетико» больше забивает, но и много пропускает.

«Реал» находится в полном порядке. Вернулись в состав лидеры, в том числе Винисиус. Он сильно усилил состав. Но надо понимать, что это не самый важный матч. Поэтому мы увидим открытый и интересный футбол, в котором победит «Реал», набравший хороший ход», — сказал Мор.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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