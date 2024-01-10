«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Суперкубка Испании 10 января

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

«Я жду интересную игру с большим количеством голов, потому что и «Реал» много забивает. А «Атлетико» в этом году перестроился. Это уже не та команда, которая играет от обороны. Она стала больше владеть мячом, меньше дорабатывать в обороне. Соответственно, сейчас «Атлетико» больше забивает, но и много пропускает.

«Реал» находится в полном порядке. Вернулись в состав лидеры, в том числе Винисиус. Он сильно усилил состав. Но надо понимать, что это не самый важный матч. Поэтому мы увидим открытый и интересный футбол, в котором победит «Реал», набравший хороший ход», — сказал Мор.