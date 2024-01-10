«Милан» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Милан» — «Аталанта».

Ставка: победа «Милана» за 2.14.

«Милан» и «Аталанта» сыграют в четвертьфинале Кубка Италии. Интересная встреча, обе команды вполне достойны полуфинала. Но все равно чуть больше я тут верю в успех миланцев.

«Милан» сейчас находится в хорошей форме. В конце осени клуб был в небольшом кризисе, часто терпел неудачи. Однако на данный момент подопечные Пиоли идут на серии без проигрышей, которая насчитывает уже шесть игр. Только один раз за этот период «Милан» не выиграл – 2:2 с «Салернитаной». В остальных встречах клуб добивался успеха. В таблице Серии А «Милан» уже идет на третьем месте и отрывается от преследователей.

«Аталанта» тоже выступает довольно неплохо сейчас. В большинстве матчей клуб выигрывал. Только дважды бергамаски потеряли очки недавно в Серии А – 0:1 от «Болоньи» и 1:1 с «Ромой». Обе команды идут рядом с подопечными Гасперини. В таблице чемпионата «Аталанта» в зоне еврокубков, на шестом месте. Но от лидеров коллектив отстает довольно сильно – на 16 и 18 очков.

В предыдущем раунде Кубка Италии обе команды особого сопротивления не встретили – «Милан» обыграл «Кальяри» (4:1), а «Аталанта» — «Лечче» (3:1). В этой же паре я больше верю в успех хозяев поля. «Милан» все-таки чаще добивается успехов в этом сезоне. «Аталанте» пока не хватает стабильности. В очной встрече бергамаски уступят», — сказал Мостовой.