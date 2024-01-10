«Милан» — «Аталанта»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Аталанта».

Ставка: проход «Аталанты» за 2.20.

«Я думаю, что «Аталанта» на данный момент гораздо сильнее, чем «Милан», именно по игре. Да, у «Милана» были победы в последних матчах, и крупная была, но там соперник был не очень хорошего уровня, и я думаю, что именно с этим связано то, что «Милан» побеждал и не пропускал. В последних трёх матчах «Милан» всего один гол пропустил, хотя у «Милана» большие проблемы в обороне. Мы знаем, что травмированы защитники, Эрнандес сыграет центрального защитника. «Милан» понимает, что проблема в обороне, все на оборону отрабатывают, и, собственно говоря, в последних матчах команда пропускает мало. Но это потому, что были довольно-таки слабые соперники.

«Аталанта», на мой взгляд, сейчас на хорошем ходу, вдвойне приятно, что одну из главных ролей в последних двух матчах играет Миранчук. Да, понятно, там его прямой конкурент Лукман уехал на Кубок Африки играть за Нигерию, и, может быть, если бы был Лукман, то Алексей в старте бы не выходил, но тем не менее он практически полные два матча последние сыграл. На Кубок – гол+пас, в чемпионате против «Ромы» в важнейшем матче отдал голевую передачу великолепную. Гасперини его хвалит, и вообще Алексей смотрится очень-очень хорошо. В этом матче он будет в составе играть.

По игре сейчас «Аталанта» смотрится лучше, чем «Милан», и я думаю, что именно в игре на результат «Аталанта» тоже будет лучше. У «Милана» хоть и есть хорошие футболисты, но, если слабому сопернику позволяют, он их дожимает. «Аталанта» — это всё-таки системная, хорошая команда с поставленной игрой, может быть, не с такими сильными исполнителями, но тем не менее эта команда довольно-таки сильная.

Безусловно, «Аталанта» будет играть на результат, и я думаю, что в этой борьбе окажется сильнее. Ну а мотивация, конечно, в этом матче что у одной команды, что у другой будет максимально сильная, будет упорная борьба», — сказал Мор.