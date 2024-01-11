«Лада» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плюще предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«Подопечные Олега Браташа перед этой встречей потерпели своё четвёртое поражение подряд. И после домашней неудачи в игре с «Автомобилистом» (1:4) «вазовцы» опустились на седьмое место на Востоке, имея 58 очков после 50 матчей. В общем, дела сейчас у Андрея Алтыбармакяна и компании идут не самым лучшим образом.

Ну а «Локомотив», несмотря на недавнее (9 января) поражение в гостях от «Металлурга» — 3:5, продолжает оставаться лидером на «Западе», набрав 68 очков в 48 матчах. При этом команда Игоря Никитина пропустила пять шайб во второй раз за короткий промежуток времени. Сразу после Нового года были домашние 4:5 (Б) от «Барыса». С другой стороны, Александра Полунин, Сергей Андронов и их партнёры после таких вот проигрышей сразу дополнительно мобилизуются. Сделают они это и сейчас.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2024, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

23 ноября команды встречались в Ярославле, и железнодорожники одержали победу в овертайме (2:1). На этот раз «Локо» одолеет «Ладу» в основное время», — сказал Плющев.