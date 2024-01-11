ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа ЦСКА за 2.14.

«Любое дерби — это всегда интересно. А тем более противостояние столичных команд ЦСКА и «Динамо». К тому же друзья-соперники успешно проводят последние матчи.

Так, 9 января бело-голубые у себя дома обыграли «Сочи» — 5:1. Джордан Уил сделал хет-трик, а Никита Гусев отдал четыре голевые передачи. И подопечные Алексея Кудашова продолжают бороться за первое место в Западной конференции. Сейчас у них 68 очков после 49 матчей. Такое же количество турнирных баллов и у «Локомотива».

Ну а ЦСКА и вовсе впервые в этом сезоне выдал четырёхматчевую победную серию. Перед дерби армейцы нокаутировали у себя на льду нижегородское «Торпедо» — 7:2. Сергей Плотников оформил хет-трик, а Андрей Светлаков стал самым результативным по системе «гол+пас» — 1+3. Отметим и шайбу Кирилла Долженкова. И команда Сергея Фёдорова подбирается к пятому месту на «Западе», набрав 56 очков в 48 матчах.

Эта игра станет уже третьей в текущем сезоне между этими оппонентами. Первые две выиграли бело-голубые с одинаковым счётом 4:1. Наверное, сейчас красно-синие возьмут реванш. В основное время матча. Они сейчас и на ходу, и имеют хороший настрой после двух поражений в очных встречах», — сказал Плющев.