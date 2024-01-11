Артур Бетербиев — Каллум Смит: дата и время начала боя, где смотреть онлайн, прогнозы

14 января 2024 года в Квебеке (Канада) состоится поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. Начнётся он не ранее 6:00 мск. Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.

Букмекеры считают фаворитом Бетербиева, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.16. Шансы Смита оценили коэффициентом 4.70. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 17.25.

Поединок должен был состояться минувшим летом, но из-за состояния здоровья Бетербиева был перенесён. Теперь БТР полностью восстановился и демонстрирует великолепную физическую форму на тренировках. В интервью он рассказал, что подготовка идёт по плану.

Артур Бетербиев остаётся единственным действующим чемпионом, который все бои в карьере завершал нокаутами. В его активе 19 побед и три чемпионских титула: WBO, WBC и IBF. Для полной коллекции не хватает пояса WBA, которым владеет Дмитрий Бивол.

Смит — очень резкий и физически сильный боксёр с мощным джебом, который любит вести бой на дистанции. Он универсал, умеющий наносить жёсткие прямые удары с дистанции и мощные хуки в размене. Британец высокого роста (191 см) и умеет извлекать из этого преимущество.

У Каллума была довольно длительная пауза в выступлениях. Последний бой он провёл с Матьё Бодерликом в августе 2022 года. Смит одержал уверенную победу, отправив соперника в нокаут в четвёртом раунде.