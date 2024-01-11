«Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Фрозиноне» в 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 1.5 за 1.60.

«Думаю, что уже хватит сюрпризов от «Фрозиноне». Они уже выбили «Торино», играя на выезде, затем сокрушили «Наполи» на его поле – 4:0. Вообще, такая настоящая кубковая команда. Помню, в прошлом сезоне примерно так же пошумел «Кремонезе», дошел до полуфинала. В чем-то даже названия похожие!

Но здесь напротив «Ювентус», который прекрасно себя чувствует, штампует победы. Не всегда он делает это ярко, но осечки крайне редко случаются. И здесь туринцы для меня явные фавориты. Что отличает эту команду, там практически любой игрок может решить исход встречи. Часто забивают защитники, полузащитники оборонительного плана. Соперник даже не знает, кого надо держать.

«Фрозиноне» недавно дома проиграл «Юве» — 1:2. На выезде будет гораздо сложнее. Ставлю на победу туринцев через тотал больше 1,5. Минимум 2:0 должно быть», — сказал Титов.