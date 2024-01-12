«Бавария» — «Хоффенхайм»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм».

Ставка: ТМ 4 за 2.10.

«Бавария» и «Хоффенхайм» встретятся в 17-м туре немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы в этом сезоне по результатам, в общем, идут на своём уровне, хотя и не на привычном первом месте пока что. У подопечных Тухеля появился такой конкурент, как «Байер». По результатам в Лиге чемпионов «Бавария», в общем, выступила так, как и должна была — уверенно выиграла в своей группе.

Но вот что касается качества игры, то вот здесь уже есть вопросы, и вопросы серьёзные. Проблемы в позиционном нападении появлялись у «Баварии» в большом количестве матчей этого сезона. И это непривычно, несмотря на то что появился Гарри Кейн. Но всех проблем, конечно, он не решил. Хотя, естественно, англичанин показывает аномальную статистику, очень много забивает.

У «Баварии» есть проблемы в переходах из атаки в оборону, периодически её наказывают за открытую смелую игру с высокой линией защиты. В этом, наверное, нет ничего удивительного. При Нагельсмане похожие истории были, индивидуальные ошибки защитников приводили к моментам у ворот команды. Но в этом сезоне как-то уж слишком нестабильны мюнхенцы. И у этого есть несколько причин: отсутствие глубины состава, о чём постоянно говорит Тухель, не всегда игроки играют на своих позициях, и травмы, естественно, дисквалификации. Киммих проводит для себя слабый сезон.

В общем, проблемы у «Баварии» есть сразу в нескольких фазах игры. И это странно, если говорить о высочайших стандартах клуба, когда мы от него очень многого ждём. «Бавария» действительно в этом сезоне получала несколько раз серьёзно, тяжело ей играть под прессингом. Пример матча с «Айнтрахтом» — поражение 1:5, ещё первый тайм игры с «Лейпцигом» (0:3). В общем, примеров хватает.

Что касается «Хоффенхайма», то команда Пеллегрино Матараццо начала сезон здорово — одержала серию побед. Но вот потом клуб немного просел. Ближе к поздней осени уже побед было всё меньше, началась безвыигрышная серия сине-белых. Клуб играет с тройкой центральных защитников, особо не прессингует, действует в выжидательной манере. Он делает ставку на контратаки и допускает достаточно много моментов у своих ворот. Слишком много индивидуальных ошибок набралось у обороны «Хоффенхайма» и вообще всей команды.

Честно говоря, пока подопечные Матараццо идут ниже ожидаемого в Бундеслиге. Но они всё равно остаются очень зрелищной командой, много забивающей и пропускающей. Если говорить о прогнозе, то первое, что приходит на ум, это тотал с большим количеством голов. Но я думаю, что скорее нет. Коэффициент на это дают очень для меня удивительный. А вот ставка на то, что тотал забитых мячей составит меньше четырёх, имеет котировку 2.10. Я думаю, что, вполне вероятно, эта ставка пройдёт. Я бы воспользовался этим коэффициентом.

Перед зимней паузой «Бавария» выдала серию матчей, в которых забивала мало, где-то даже играла прагматично. Мюнхенцы перешли на тройку центральных защитников для удержания счёта. И я думаю, что «Хоффенхайм», который, в общем, не претендует в этом сезоне на высокие позиции, постарается закрыться. Если гости смогут избежать каких-то серьёзных ошибок, то, может быть, смогут отобороняться достойно и проиграют, но не крупно. «Бавария» в этом сезоне испытывает проблемы в позиционных атаках, когда соперники закрываются», — сказал Керимов.